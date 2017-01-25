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Жительница Приморья оштрафована за прописку более 9 тыс. мигрантов

Происшествия
25 января, 3:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
При этом многоквартирный дом, в котором иностранцы, якобы проживали, не использовался для жилья и стоял заброшенным
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ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Мировой суд города Уссурийска приговорил местную жительницу к штрафу в 100 тыс. рублей за незаконную прописку более 9 тыс. мигрантов. Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Об этом сообщила  пресс-служба УМВД по Приморскому краю, которое занималось расследованием этого дела.

"Причастность злоумышленницы к совершению преступления доказана полностью материалами уголовного дела. За содеянное мировой суд города Уссурийска приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, на момент передачи дела в суд не было доказано, что фигурантка получала вознаграждение за свои действия.

Как было установлено в суде, в нарушение действующего законодательства о миграционном учете иностранных граждан, в период с апреля по декабрь 2015 года фигурантка дела осуществила фиктивную постановку на учет 9117 иностранцев. Среди мигрантов оказались граждане Китая, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Молдовы и других стран. При этом многоквартирный дом, в котором иностранцы, якобы проживали, не использовался для жилья и стоял заброшенным. Прописать иностранцев злоумышленнице удалось, использую доверенность от владельца помещения. Иностранцы, в свою очередь, пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ.

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