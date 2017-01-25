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Более 10 тысяч человек эвакуированы на востоке Малайзии из-за наводнений

Происшествия
25 января, 4:48 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Вместе с тем из-за наводнений многие дорогие блокированы, и спасателям пока не удается добраться до ряда населенных пунктов
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СИНГАПУР, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Свыше 10 тысяч человек эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений, причиной которых стали непрекращающиеся уже несколько суток проливные дожди. Наиболее серьезная ситуация складывается на востоке и северо-востоке королевства.

Как сообщил  журналистам руководитель Комитета по охране здоровья и окружающей среды штата Джохор Аюб Рахман, более 8,2 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома в связи с усиливающейся стихией. Хотя ранее число эвакуированных в этом восточном штате составляло около 2 тысяч человек.

По его словам, были развернуты несколько десятков центров по приему беженцев. Вместе с тем из-за наводнений многие дорогие блокированы, и спасателям пока не удается добраться до ряда населенных пунктов.

На северо-востоке Малайзии, в штате Келантан, около 3,4 тысячи жителей также покинули свои дома из-за стихии. От наводнений, отмечает сегодня газета "Стар", пострадали также штаты Селангор, Перак, Малакка, Сабах, Саравак, Паханг и Негри-Сембилан.

Восточные районы Малайзии в конце 2014 года пережили сильнейшие за полвека наводнения. Тогда стихия унесла жизни 10 человек, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома, экономический ущерб превысил $800 млн.

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