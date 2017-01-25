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"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"

Происшествия
25 января, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности ФСБ, пишет газета "Коммерсантъ"
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов арестован. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий к ФСБ источник. По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского", пишет газета, подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

"Коммерсантъ" отмечает, что одновременно по тому же делу арестован и руководитель подразделения ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов.

Следователи проверяют связи ЦИБ с частными компаниями, сотрудничавшими с подразделением по экспертизам в сфере киберпреступлений. По данным газеты, расследование ведется по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"): проверяется информация о получении сотрудником ЦИБ денег от некоей иностранной организации.

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений. Сотрудники отдела - выходцы из управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К") и Следственного комитета РФ. Руслан Стоянов работал в управлении "К" до 2006 года, пишет "Коммерсантъ".

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