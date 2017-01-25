Источник: на рабочем месте замначальника УМВД Приморья проходят обыски

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ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в кабинете заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю Ильи Шамратова. Он возглавляет следственное управление краевого УМВД, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.
"Правоохранительные органы проводят обыски в кабинете руководителя следственного управления УМВД. Причина пока неизвестна", - сообщил источник.
Ни в МВД региона, ни в следственных органах края эту информацию официально не подтверждают.
По данным сайта МВД, Илья Шамратов с ноября 2010 года занимал должность заместителя начальника Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу - начальника следственного управления. С 2013 года возглавил следственное управление УМВД России по Приморскому краю.