Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: на рабочем месте замначальника УМВД Приморья проходят обыски

Происшествия
25 января, 6:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, января. /ТАСС
Причина обыска пока неизвестна
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в кабинете заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю Ильи Шамратова. Он возглавляет следственное управление краевого УМВД, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Правоохранительные органы проводят обыски в кабинете руководителя следственного управления УМВД. Причина пока неизвестна", - сообщил источник.

Ни в МВД региона, ни в следственных органах края эту информацию официально не подтверждают.

По данным сайта МВД, Илья Шамратов с ноября 2010 года занимал должность заместителя начальника Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу - начальника следственного управления. С 2013 года возглавил следственное управление УМВД России по Приморскому краю.

Смотрите также

Суд приговорил двух курганских полицейских к заключению в колонии за получение взятки
Полицейский задержан по подозрению в получении взятки после нападения на замглавы Фрязина
На Южном Урале экс-полицейский осужден на пять лет за кражу 480 патронов
СК возбудил дело в отношении экс-полицейских, вымогавших 5 млн руб. у потерпевшего

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
2
В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания
3
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
4
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
5
В Конгрессе США предложили запретить Трампу наносить превентивный ядерный удар
6
"Ъ": Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки
7
NBC: ФБР созналось в прослушке разговоров посла РФ и помощника Трампа
Темы дня
Реклама