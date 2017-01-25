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CBC: около 56 тыс потребителей остались без света в Канаде из-за непогоды

Происшествия
25 января, 6:50 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных участков
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ОТТАВА, 25 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Почти 56 тысяч потребителей энергии остались без энергоснабжения в канадской провинции Нью-Брансуик из-за ледяного дождя и снегопада. Об этом сообщил телеканал CBC.

По данным энергосетевой компании NB Power, больше всего пострадали жители крупнейшего города региона Монктон, где из-за обрыва линий электропередачи без света остались более 34 тысяч домохозяйств, офисов и магазинов. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных участков. О сроках завершения работ не сообщается.

Ледяной дождь  стал причиной отмены занятий почти во всех школах Нью-Брансуика, а также соседней провинции Новая Шотландия. Из-за непогоды в аэропортах региона были отменены или задержаны сотни авиарейсов. В ряде городов, например, во Фредериктоне, который является столицей Нью-Брансуика,  было полностью прекращено движение общественного транспорта.

По данным Национального метеобюро, в этой части Канады выпадет от 30 до 70 мм осадков. Ледяной дождь местами, как прогнозируют синоптики, сменится сильным снегопадом, за время которого может выпасть от 15 до 25 см снега. При этом непогода сопровождается сильным ветром с порывам до 80 км в час (22 метра в секунду).

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