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Al Jazeera: в столице Сомали совершено нападение на один из отелей

Происшествия
25 января, 9:27 UTC+3 ТУНИС ТУНИС 25, января. /ТАСС
У одного из отелей в Могадишо был подорван грузовик
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ТУНИС, 25 января. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел возле отеля Dayah в столице Сомали, Могадишо. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, после взрыва нападавшие открыли огонь.

Как утверждают очевидцы, возле входа в гостиницу был подорван заминированный грузовик.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

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