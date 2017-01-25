Al Jazeera: в столице Сомали совершено нападение на один из отелей

ТУНИС, 25 января. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел возле отеля Dayah в столице Сомали, Могадишо. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, после взрыва нападавшие открыли огонь.

Как утверждают очевидцы, возле входа в гостиницу был подорван заминированный грузовик.

Другие подробности произошедшего не приводятся.