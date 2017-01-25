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Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд

Происшествия
25 января, 10:34 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Точная сумма украденного не сообщается
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Эдуард де Ротшильд

Эдуард де Ротшильд

© REUTERS/Benoit Tessier

ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда был ограблен в ночь с 24 на 25 января в департаменте Сена и Марна (восточнее Парижа). Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

"Неизвестные пробрались в большой особняк и вывезли из него много ценностей", - сообщила радиостанция. Точная сумма украденного не уточняется.

Эдуард де Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie. Он также является совладельцев крупной парижской газеты Liberation.

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