Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд

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ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда был ограблен в ночь с 24 на 25 января в департаменте Сена и Марна (восточнее Парижа). Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
"Неизвестные пробрались в большой особняк и вывезли из него много ценностей", - сообщила радиостанция. Точная сумма украденного не уточняется.
Эдуард де Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie. Он также является совладельцев крупной парижской газеты Liberation.