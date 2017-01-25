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В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы

Происшествия
25 января, 11:28 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, января. /ТАСС
Подозреваемые намеревались устроить атаку на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова - Филиале ПАО "Туполев"
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КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Татарстана пресекли деятельность группы, планировавшей совершение теракта на Казанском авиационном заводе и других объектах на территории республики. Об этом сообщил министр МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства, посвященной итогам 2016 года.

"Пресечена деятельность группы, целью которой было совершение терактов на территории Татарстана, главным объектом являлся Казанский авиационный завод. Также оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли очередной удар по террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (деятельность запрещена в России) - возбуждено 13 уголовных дел в отношении ее участников. Среди них участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета", - сказал Хохорин.

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев". Существует с 1927 года, сейчас производит всемирно известные самолеты Ту-22МЗ, Ту-160.

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