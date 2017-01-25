CNN: взломавший аккаунт Дженнифер Лоуренс хакер приговорен к девяти месяцам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Житель Чикаго Эдвард Маерчик приговорен судом к девяти месяцам тюрьмы за взлом интернет-аккаунтов более чем 30 знаменитостей и кражу их личной информации, включая фото и видео в обнаженном виде. Как сообщила сегодня телекомпания CNN, осужденный также обязан выплатить компенсацию ущерба в размере $5700.

За совершенное в 2013-2014 годах преступление 29-летнему хакеру грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Однако Маерчик решил пойти на сделку со следствием и признал себя виновным по одному из пунктов обвинения - взлому аккаунтов и краже информации, отказавшись при этом взять на себя ответственность за ее последующее распространение в интернете, в том числе на порнографических сайтах.

Адвокатам Маерчика удалось доказать, что он украл фотографии звезд исключительно для "личного пользования". По их словам, "нет никаких доказательств, что он передавал их кому-либо еще".

По данным следствия, для совершения преступления Маерчик использовал так называемый фишинг: рассылал своим жертвам по электронной почте письма от известных брендов со ссылками на фиктивные сайты, которые внешне ничем не отличались от настоящих. Попадая на них, пострадавшие использовали свои логины и пароли, которые тут же становились известны хакеру.

В числе знаменитостей, чьи аккаунты были взломаны, оказалась звезда фильма "Голодные игры" и обладательница премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс. Актриса заявила, что расценивает действия Маерчика как "преступление на сексуальной почве" и выразила озабоченность относительно возможного влияния инцидента на ее дальнейшую карьеру.