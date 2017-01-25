Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: взломавший аккаунт Дженнифер Лоуренс хакер приговорен к девяти месяцам тюрьмы

Происшествия
25 января, 11:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, января. /ТАСС
Суд также обязал осужденного выплатить компенсацию ущерба в размере $5700
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Житель Чикаго Эдвард Маерчик приговорен судом к девяти месяцам тюрьмы за взлом интернет-аккаунтов более чем 30 знаменитостей и кражу их личной информации, включая фото и видео в обнаженном виде. Как сообщила сегодня телекомпания CNN, осужденный также обязан выплатить компенсацию ущерба в размере $5700.

Смотрите также
Дженнифер Лоуренс
Хакеры выложили в интернет очередную порцию откровенных фотографий знаменитостей

За совершенное в 2013-2014 годах преступление 29-летнему хакеру грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Однако Маерчик решил пойти на сделку со следствием и признал себя виновным по одному из пунктов обвинения - взлому аккаунтов и краже информации, отказавшись при этом взять на себя ответственность за ее последующее распространение в интернете, в том числе на порнографических сайтах.

Адвокатам Маерчика удалось доказать, что он украл фотографии звезд исключительно для "личного пользования". По их словам, "нет никаких доказательств, что он передавал их кому-либо еще".

По данным следствия, для совершения преступления Маерчик использовал так называемый фишинг: рассылал своим жертвам по электронной почте письма от известных брендов со ссылками на фиктивные сайты, которые внешне ничем не отличались от настоящих. Попадая на них, пострадавшие использовали свои логины и пароли, которые тут же становились известны хакеру.

В числе знаменитостей, чьи аккаунты были взломаны, оказалась звезда фильма "Голодные игры" и обладательница премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс. Актриса заявила, что расценивает действия Маерчика как "преступление на сексуальной почве" и выразила озабоченность относительно возможного влияния инцидента на ее дальнейшую карьеру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
2
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
3
Hill: Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из России
4
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
5
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
6
Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд
7
Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы
Темы дня
Реклама