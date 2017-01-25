Обвинение отказалось от допроса Никиты Белых в суде по делу "Кировлеса"

КИРОВ, 25 января. /ТАСС/. Гособвинение не будет допрашивать бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых на заседании суда в отношении оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия "Кировлес". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления судебного департамента региона.

"Сторона гособвинения не включила в список допрашиваемых бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, так как сейчас он не занимает соответствующий пост", - сказала пресс-секретарь управления Елена Брезгина, добавив, что гособвинитель уточнил этот момент на заседании, поскольку многих участников процесса и СМИ он интересовал.

При этом собеседница агентства отметила, что если сторона защиты заявит соответствующее ходатайство, то Белых всё же может быть допрошен в суде. Она добавила, что 25 января в суде продолжат допрашивать бывшего генерального директора "Кировлеса" Вячеслава Опалева, который является последним в списке свидетелей гособвинения. "Ожидается, что сегодня начнет представлять свои доказательства сторона защиты", - сказала пресс-секретарь.

Президиум Верховного суда РФ 16 ноября отменил обвинительный приговор в отношении Навального и экс-главы "Вятской лесной компании" Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

Президиум Верховного суда занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Навальный по делу "Кировлеса" был приговорен к 5 годам колонии условно, Офицеров - к 4 годам условно. Им также был назначен штраф в 500 тыс. руб. каждому.