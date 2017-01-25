Суд в Москве 3 февраля начнет рассмотрение дела о хищении НДС на 5 млрд рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 3 февраля начнет слушания по делу Сергея Данилочкина - предполагаемого организатора незаконной схемы возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) на 5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Данилочкина будут судить заочно, так как, по данным следствия, он находится в США, которые отказали в его экстрадиции.

Суд в среду планировал начать слушания, но из-за неявки адвокатов перенес заседание. Судья счел причины неявки защитников неуважительными и распорядился предоставить к следующему заседанию подсудимому адвоката по назначению.

По версии следствия, с февраля 2009 по декабрь 2010 года члены организованной преступной группы под руководством Данилочкина изготовили фиктивные документы относительно деятельности подконтрольных ему фирм и их контрагентов.

Данные документы предоставлялись в территориальные органы ФНС России по Москве для получения налогового вычета в качестве возмещения НДС. По результатам проведенных налоговыми органами проверок заявленные требования были удовлетворены, а на расчетные счета подконтрольных Данилочкину организаций перечислено более 5,1 млрд рублей.

Несколько членов организованной преступной группы, в числе которых бывшие сотрудники столичной полиции Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, уже осуждены на реальные сроки лишения свободы.