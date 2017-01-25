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Kyodo: в Японии может быть оправдан россиянин, осужденный в 1998 году за провоз оружия

Происшествия
25 января, 12:44 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Андрей Новоселов был задержан в 1997 году. Его обвинили в попытке нелегального ввоза в Японию пистолета ТТ и комплекта боеприпасов к нему
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ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Прокуратура японской префектуры Хоккайдо не собирается настаивать на виновности осужденного в 1998 году за провоз оружия россиянина, дело которого будут пересматривать в феврале. Таким образом, как сообщило агентство Kyodo, гражданин РФ может быть оправдан.

Андрей Новоселов был задержан в портовом городе Отару в 1997 году. Его обвинили в попытке нелегального ввоза в Японию пистолета ТТ и комплекта боеприпасов к нему. По версии японской полиции, россиянин планировал обменять оружие на подержанный автомобиль. В 1998 году его приговорили к двум годам тюрьмы.

После выхода из тюрьмы Новоселов вернулся в Россию, а в 2013 году подал апелляцию с требованием пересмотреть дело. В марте прошлого года окружной суд города Саппоро счел действия японской полиции при задержании гражданина России неправомерными. Прокуратура пыталась оспорить это решение, однако суд встал на сторону российского моряка. Для его задержания в свое время, как отмечалось, использовались методы негласного расследования, в том числе ловли на живца.

Пересмотр дела начнется 23 февраля, однако в среду в Саппоро уже прошли консультации с участием адвокатов, представителей суда и прокуратуры. На них сторона обвинения сообщила, что не собирается во время слушаний настаивать на виновности гражданина РФ.

Негласное расследование в Японии допускается только в особых случаях при соответствии строгим условиям. В частности, в 2004 году Верховный суд постановил, что такие действия будут признаваться законными лишь в тех случаях, когда расследование невозможно вести другими методами.

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