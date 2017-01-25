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Песков: случай с осужденной воспитательницей "не такой простой", с ним разбираются

Происшествия
25 января, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "тема не осталась без внимания"
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Случай с осуждением воспитательницы детского сада на Урале Евгении Чудновец, приговоренной к пяти месяцам колонии за репост в интернете, не остался без внимания Кремля, с ним разбираются. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это дело, о котором был задан один из вопросов на декабрьской большой пресс-конференции главы государства.

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"Обратили внимание на этот случай, с ним разбираются, он не такой простой. Эта тема не осталась без внимания", - подчеркнул Песков.

Евгению Чудновец приговорили к заключению в колонии общего режима по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации.

СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.

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