Песков: случай с осужденной воспитательницей "не такой простой", с ним разбираются

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Случай с осуждением воспитательницы детского сада на Урале Евгении Чудновец, приговоренной к пяти месяцам колонии за репост в интернете, не остался без внимания Кремля, с ним разбираются. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это дело, о котором был задан один из вопросов на декабрьской большой пресс-конференции главы государства.
"Обратили внимание на этот случай, с ним разбираются, он не такой простой. Эта тема не осталась без внимания", - подчеркнул Песков.
Евгению Чудновец приговорили к заключению в колонии общего режима по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации.
СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.