Адвокат Полозов задержан в Крыму для допроса по делу об экстремизме

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Адвокат Николай Полозов задержан в Крыму сотрудниками ФСБ для проведения принудительного допроса по делу члена запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" Ильми Умерова, обвиняемого в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Да, мне известно, что Полозов сейчас задержан для того, чтобы его принудительно доставить в местное ФСБ и допросить в качестве свидетеля по делу его подзащитного Ильми Умерова. Следствию это нужно, чтобы вывести Полозова из дела, так как, став свидетелем, он уже не сможет быть адвокатом обвиняемого", - сказал Фейгин.

По мнению адвоката, Полозов откажется от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Как ожидается, после допроса Полозов будет отпущен.

Умеров обвиняется по статье 280.1 УК РФ - "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ". По данным следствия, в марте 2016 года, находясь на территории Украины, он выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности России. Затем выступление Умерова было размещено в интернете, оно и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.

13 декабря 2016 года Киевский суд Симферополя дал согласие следователям на допрос адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по данному уголовному делу.