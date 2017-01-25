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Адвокат Полозов задержан в Крыму для допроса по делу об экстремизме

Происшествия
25 января, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Сотрудники ФСБ допросят Николая Полозова в качестве свидетеля
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Адвокат Николай Полозов задержан в Крыму сотрудниками ФСБ для проведения принудительного допроса по делу члена запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" Ильми Умерова, обвиняемого в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Да, мне известно, что Полозов сейчас задержан для того, чтобы его принудительно доставить в местное ФСБ и допросить в качестве свидетеля по делу его подзащитного Ильми Умерова. Следствию это нужно, чтобы вывести Полозова из дела, так как, став свидетелем, он уже не сможет быть адвокатом обвиняемого", - сказал Фейгин.

По мнению адвоката, Полозов откажется от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Как ожидается, после допроса Полозов будет отпущен.

Умеров обвиняется по статье 280.1 УК РФ - "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ". По данным следствия, в марте 2016 года, находясь на территории Украины, он выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности России. Затем выступление Умерова было размещено в интернете, оно и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.

13 декабря 2016 года Киевский суд Симферополя дал согласие следователям на допрос адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по данному уголовному делу.

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