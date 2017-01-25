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В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа

Происшествия
25 января, 15:24 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
Женщина потеряла сознание в маршрутном автобусе, все это время ей не вызывали скорую помощь
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ПЕРМЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины, которая потеряла сознание в маршрутном автобусе в Перми, но была доставлена в больницу только спустя три часа после инцидента, сообщили в следственном управлении (СУ) СК РФ по Пермскому краю.

"Руководством СУ СК РФ по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего инициирована передача обращения супруга погибшей из аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае для проведения доследственной проверки", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, с жалобой в аппарат омбудсмена обратился мужчина, который заявил, что 13 января этого года его супруга возвращалась домой на автобусе около 9 часов вечера. Мужчина должен был ее встретить, однако после того, как женщина села в автобус, ее телефон перестал отвечать.

Около 12 часов ночи на звонок ответил сотрудник автопарка и сообщил мужчине, что его супруга была пьяна. В это время женщину уже везли в реанимацию в бессознательном состоянии. Не приходя в себя, она скончалась в больнице. По мнению мужчины, перевозчик проявил преступную халатность: за три часа с момента потери женщиной сознания никто не вызвал скорую помощь.

Прокуратура Пермского края инициировала собственную проверку. "Будет дана правовая оценка своевременности действий лиц при оказании первой медицинской помощи пострадавшей, в том числе медицинскими работниками", - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

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