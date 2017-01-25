Сотрудники банка "Камский горизонт" помогали обналичивать деньги ОПГ

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Полиция Татарстана установила связи сотрудников банка "Камский горизонт" с членами организованной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщил министр МВД республики Артем Хохорин на коллегии ведомства, посвященной итогам 2016 года.

"Только одной организованной группой в Набережных Челнах использовались реквизиты свыше 50 фирм-однодневок, обналичены средства в размере около 2,5 млрд рублей. Установлены связи с сотрудниками банка "Камский горизонт", которые оказывали содействие в функционировании преступного сообщества. Информация была доведена до ЦБ, и в ноябре у банка была отозвана лицензия", - сказал министр.

Банк России отозвал лицензию у "Камского горизонта" 3 ноября 2016 года, назначив временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Среди причин отзыва Центробанк указывал неисполнение федеральных законов в сфере банковского регулирования, неоднократное нарушение требований противодействия легализации доходов, добытых преступным путем. Кроме того, в результате исполнения требований о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам, банк полностью утратил собственный капитал.

В январе этого года Арбитражный суд Татарстана признал "Камский горизонт" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство (истцом по делу выступило отделение Банка России в Татарстане).

Банк "Камский горизонт" - участник системы страхования вкладов. Агентство страхования вкладов (АСВ) начало выплаты страхового возмещения с 17 ноября 2016 года. Оно оценивалось примерно в 371,2 млн рублей.