Globo: грабители захватили заложников в одном из магазинов Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Вооруженные грабители захватили заложников в одном из магазинов бытовой техники в городе Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, преступники заставили нескольких покупателей и сотрудников учреждения спуститься в подвал.

Точное число заложников не сообщается, однако речь может идти о двух десятках человек. Полиция находится на месте инцидента и проводит переговоры с преступниками.