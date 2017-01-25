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Globo: грабители захватили заложников в одном из магазинов Сан-Паулу

Происшествия
25 января, 18:23 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Точное число заложников не сообщается, речь может идти о двух десятках человек
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Вооруженные грабители захватили заложников в одном из магазинов бытовой техники в городе Сан-Паулу. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, преступники заставили нескольких покупателей и сотрудников учреждения спуститься в подвал.

Точное число заложников не сообщается, однако речь может идти о двух десятках человек. Полиция находится на месте инцидента и проводит переговоры с преступниками.

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