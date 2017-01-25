Globo: в Сан-Паулу грабитель освободил заложников и сдался полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Вооруженный грабитель, который на протяжении четырех часов удерживал сегодня заложников в одном из магазинов бытовой техники в бразильском городе Сан-Паулу, сдался полиции. Как сообщил телеканал Globo, в результате инцидента никто не пострадал

Сейчас все заложники освобождены. Некоторые из них остаются в магазине, где с ними работают психологи. По последней информации Globo, общее число покупателей и сотрудников учреждения, которых удерживал преступник, составило 23 человека, а не 15, как сообщалось ранее.

Семеро вооруженных людей захватили заложников в Сан-Паулу около полудня по местному времени (17:00 мск) после неудачной попытки ограбления магазина. Шестеро налетчиков были сразу же арестованы полицией. Один из преступников в течение четырех часов отказывался сдаться, требуя доставить к месту инцидента кого-либо из членов его семьи, так как он боялся за свою безопасность.