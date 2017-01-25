Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ установили причастность обвиняемого в похищении девочки в Оренбурге к преступлениям в отношении еще троих детей в 2011 и 2013 годах в Пермском крае. Один из этих детей был убит. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования похищения 12-летней девочки в Оренбурге после задержания подозреваемого в этом преступлении 29-летнего жителя Пермского края следователям в ходе проведения ряда экспертных исследований удалось установить совпадение генотипа задержанного с генотипом лица, совершившего преступления в отношении детей в Пермском крае в 2011 году", - сказала Петренко.

Речь идет о преступлениях сексуального характера в отношении двоих детей в Краснокамске в марте 2011 года. Кроме того, в Пермском крае расследовалось уголовное дело об исчезновении в 2013 году мальчика, который ушел после уроков из школы с одноклассниками и не вернулся домой.

В ходе расследования преступлений в Краснокаменске было допрошено более двух тысяч человек, проведено огромное количество генотипоскопичеких и судебных экспертиз. На основании этих исследований был выделен генетический профиль преступника, он был поставлен на учет в федеральную базу данных геномной информации. "Именно при проверке по ДНК-учетам удалось выявить совпадения генотипа задержанного за похищение девочки в Оренбурге с генотипом лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности двоих детей на территории Краснокамска", - уточнила Петренко.

По ее словам, во время допроса мужчина признался не только в совершении преступлений в отношении двух мальчиков в 2011 году, но и в совершении убийства семилетнего ребенка 11 октября 2013 года.

"Подозреваемый был этапирован в Пермский край для проведения в отношении него следственных действий. В ходе проверки его показаний на месте он рассказал об обстоятельствах убийства малолетнего и показал место сокрытия тела на земельном участке с дачным домом его родителей в окрестностях города Краснокамска", - сообщила Петренко. Останки тела мальчика обнаружены.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в этих преступлениях.