Суд Лондона признал виновным экс-сотрудника группы "Открытие" Урумова в мошенничестве

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Экс-сотрудник группы "Открытие" Джордж Урумов и бывший управляющий фондами компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамия признаны виновными Высоким судом Лондона в мошенничестве на десятки миллионов, принадлежащих группе "Открытие". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя суда.
По информации агентства, незаконные сделки с аргентинскими долговыми бумагами позволили Урумову и Герсамии присвоить более чем $100 млн долларов "Открытия". Кроме того, Урумов был признан виновным в выводе на офшорные счета $31,5 млн.
Как отметил ТАСС источник, знакомый с ходом судебного процесса, максимальный срок по данным преступлениям, в соответствии с британским законодательством, составляет 10 лет (за мошенничество) и 14 лет тюрьмы (за отмывание денег). "Генпрокурор попросил для Герсамии 12 лет заключения, для Урумова - 14 лет", - отметил собеседник ТАСС. По его словам, Урумов и Герсамия из зала суда были отправлены в лондонскую тюрьму до вынесения приговора, то есть до 27 января.
В 2014 году Высокий суд Лондона вынес решение, в соответствии с которым группе "Открытие" должен быть возмещен ущерб на сумму свыше $150 млн.
Председатель правления "Открытие Холдинг" Алексей Карахан отметил ТАСС, что данное решение позволило компании восстановить активы на сумму более $100 млн и заморозить еще часть активов. "Мы продолжаем работу по взысканию активов и по-прежнему уверены, что сможем добиться их максимального восстановления, а также привлечения к ответственности остальных участников преступления за пределами Великобритании", - отметил он.
Карахан также добавил, что вынесение приговора, которое состоится в пятницу, 27 января, завершит уголовный процесс против Урумова и его сообщников.