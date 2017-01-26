Адвокат: обыск в квартире семьи Дель завершен

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полиция завершила проведение обыска в квартире Светланы и Михаила Дель, у которых органы опеки изъяли 10 детей. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Евгений Смирнов.

"Обыск закончен. Изъяты компьютер, флешки, документы на квартиру и два ремня от детских штанов", - сказал он.

Обыск в семье Дель проводился в рамках ранее возбужденного в отношении Михаила уголовного дела о побоях. Следственные действия проходили более пяти часов. Подозреваемый отвергает все обвинения.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из них инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.

Накануне двое детей, находящихся в приюте, были возвращены матери.