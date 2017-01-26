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Роспотребнадзор конфисковал 180 тыс. литров стеклоомывающей жидкости

Происшествия
26 января, 1:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
В 44 субъектах РФ специалисты установили факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора с декабря прошлого года конфисковали около 180 тыс. литров стеклоомывающей жидкости, сообщает сайт ведомства.

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"Специалистами Роспотребнадзора в 44 субъектах РФ на 291 объекте установлены факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и выявлены три производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола. По результатам надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора арестовано порядка 180 тысяч литров стеклоомывающей жидкости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с декабря 2016 года Роспотребнадзор проверил более 6,3 тысяч объектов, занимающихся производством и реализацией такой жидкости.

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен 26 декабря 2016 года после массового отравления средством для ванны "Боярышник" в Иркутске. По данным Минздрава Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек. По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 9 - в виде домашнего ареста, 5 - в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении.

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