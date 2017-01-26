Более 200 жителей Ингушетии приняли участие в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ

МАГАС, 26 января. /ТАСС/. Более 200 жителей Ингушетии приняли участие после начала боевых действий в Сирии в войне на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщил при подведении итогов деятельности МВД региона за 2016 год врио главы ведомства Юрий Муравьев.

"По данным центра на территорию Сирии выехали около 200 жителей республики, которые принимают участие в боевых действиях", - сказал он. По имеющимся данным, около 50 из них убиты, 10 вернулись в республику.

Муравьев отметил, что "с 2014 года и по настоящее время возбуждено 110 уголовных дел данной направленности". По его словам, в прошлом году возбуждено 63 уголовных дела, в федеральном розыске находятся 104 человека, в международном розыске - 77.