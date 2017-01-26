Число погибших при сходе лавины в Италии возросло до 27

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Число погибших под снежной лавиной в отеле "Ригопьяно" в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии достигло 27. Лишь два человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство ANSA.
Ранее сообщалось о 24 погибших и пятерых пропавших без вести. К вечеру среды спасателям удалось найти тела еще трех погибших.
18 января мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель, полностью накрыв четырехэтажное здание. Из более чем 30 находившихся в тот момент в здании выжили, по последним данным, девять человек, включая четырех детей. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание.
Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуратура ведет следствие по факту инцидента.