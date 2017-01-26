В Бразилии члены совета по пенитенциарной политике уволились на фоне кризиса в тюрьмах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Семь из 16 представителей Национального совета по уголовным делам и пенитенциарной политике Бразилии, включая председателя этого органа, подали заявления об отставке из-за несогласия с действиями министерства юстиции по урегулированию кризиса, вызванного чередой жестоких бунтов в тюрьмах страны. Об этом говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Политика, принятая данным ведомством (минюстом - прим. ТАСС), сводится к представлению, неприемлемому для нас, о том, что нам нужно больше оружия и меньше исследовательской работы. Защита подобной точки зрения приводит к реализации прежней невежественной, неэффективной и популистской политики, игнорирующей масштаб глубоких структурных проблем нашей страны", - отмечается в документе.

Авторы заявления также обвинили минюст в нежелании вести диалог с обществом по поводу мер, принимаемых для преодоления кризиса в системе исполнения наказаний. "Мы надеемся, что в Бразилии настанут лучшие дни, однако для этого направление государственной политики в пенитенциарной сфере должно быть пересмотрено", - подчеркивается в документе.

Национальный совет по уголовным делам и пенитенциарной политике является консультативным органом при министерстве юстиции крупнейшей южноамериканской страны.

Начало этого года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Одно из самых масштабных в истории государства восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас). В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных группировок, погибли более полусотни человек. По данным следствия, участниками конфликта стали члены банд "Семья севера" из Манауса и "Первое командование столицы" из Сан-Паулу.

После этого власти Бразилии обнародовали программу реформирования пенитенциарных учреждений. Однако ситуация в тюрьмах южноамериканской республики стала все чаще выходить из-под контроля. Так, в тюрьме штата Рорайма на севере страны 6 января 33 заключенных были найдены мертвыми. 14 января бунт вспыхнул в крупнейшей тюрьме северного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти, где в результате беспорядков погибли 26 человек.