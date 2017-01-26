Cпасатели прибыли в Алтайский край для эвакуации занесенных снегом машин

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НОВОСИБИРСК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в Алтайском крае, в регион из Новосибирска прибыли дополнительные силы МЧС России для оказания помощи на заснеженных дорогах, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.
"Дополнительные силы МЧС России из Новосибирска прибыли в Алтайский край для оказания помощи на заснеженных дорогах. На ближайшие сутки синоптики вновь прогнозируют продолжительные метели и усиление ветра", - говорится в сообщении.
В спасательных работах по эвакуации людей из автомобильных заторов, образовавшихся из-за непогоды на трассах федерального и регионального значения, задействованы силы управления МЧС по Алтайскому краю, местные пожарно-спасательные гарнизоны, автотранспортные предприятия и дорожные службы, экипажи ГИБДД. В краевом ГУ МЧС открыта горячая линия.
На дежурстве находятся бригады скорой помощи, людей направляют в ближайшие поселки в пункты временного размещения, где есть все необходимые удобства. Действуют 22 стационарных и 22 мобильных пункта обогрева. В общей сложности помощь людям оказывают более 400 специалистов, в дорожных и спасательных работах задействованы 194 единицы техники.
Как сообщалось ранее, из-за погодных условий и осложнения дорожной обстановки в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. Всего же движение для всех видов транспорта ограничено из-за метели в 25 районах края. По данным Барнаульского автовокзала, перевозчики отменили 34 пассажирских рейса.