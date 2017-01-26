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Самолеты из Москвы и Якутска не смогли приземлиться в Благовещенске из-за снегопада

Происшествия
26 января, 7:29 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 26, января. /ТАСС
Время прилета рейсов пока неизвестно, отметили в аэропорту
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 января. /ТАСС/. Два самолета из Москвы и Якутска не смогли приземлиться в аэропорту Благовещенска Амурской области и были отправлены на запасной аэродром в Хабаровск. Об этом ТАСС сообщил представитель аэропорта Благовещенска Евгений Червяков.

"Неблагоприятные метеоусловия не позволили принять два самолета. Рейс из Москвы должен был приземлиться в 08:00 местного времени (02:00 мск), а из Якутска - в 07:50 (01:50 мск)", - сказал Червяков.

По его словам, расчетное время прилета рейсов пока неизвестно.

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