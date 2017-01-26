В Алтайском крае в снежный затор попали пять автобусов и 44 легковых автомобиля

БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля попали в снежный затор на трассах в Алтайском крае. Никому из спасенных людей медицинская помощь не понадобилась, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю Олег Власов.

"В целом на участке Николаевка - Курья - Поспелиха в затор попали пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля. Два встали между населенными пунктами Новофирсово и Николаевка, еще два - в районе поселка Курья, еще один автобус, который следовал в Казахстан, обнаружили члены мобильной группировки. Всего эвакуировано 168 человек", - уточнил Власов.

Он рассказал, что спасателям пришлось пробираться по заснеженным полям, потому что на трассах стояли заметенные машины. "Начальник пожарной службы, который ехал к одному из автобусов, не смог подобраться ближе и последние 500 метров на себе нес канистру с горячим чаем для людей", - добавил Власов.

Как рассказал ТАСС очевидец, один из пассажиров застрявшего автобуса Артем Пашков, высота снежных заносов была очень большой: некоторые легковые автомобили почти полностью занесло снегом. "Очень высокие сугробы, машины совсем замело. Некоторые легковые машины вообще были заметены, погода разбушевалась, хорошо, что солярки хватало в автобусах, чтобы стоять (с включенным двигателем - прим. ТАСС), потому в легковых машинах бензин кончался, они приходили к нам, у нас сидели все", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры провели в автобусе 17 часов, дожидаясь помощи. "Мы встали полвторого вчера днем и сегодня только в 7 утра нас забрали с автобуса. Добраться до нас, объективно, вообще нереально было. Выходишь на улицу и не видишь даже перед собой автобуса, хотя стоишь прям носом к нему. Подъехала техника по полю, потому что по дороге невозможно было проехать, все заметено, с поля подъехал КамАЗ эмчээсовский, нас туда загрузили и увезли", - рассказал Пашков.

Ранее сообщалось, что в затор попали три пассажирских автобуса и 33 автомобиля. Из-за погодных условий и осложнения дорожной обстановки в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. Всего же движение для всех видов транспорта ограничено из-за метели в 25 районах края. По данным Барнаульского автовокзала, перевозчики отменили 34 пассажирских рейса.

Погода не улучшится до конца четверга

Неблагоприятные погодные условия в Алтайском крае сохранятся до конца четверга, сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин.

В 25 районах края ограничено движение для всех видов транспорта, продолжается эвакуация людей из автомобильных заторов на заснеженных дорогах.

"В четверг неблагоприятные погодные условия сохраняются, в ночь на 27 января придет область высокого атмосферного давления с холодным арктическим воздухом, наступит прояснение", - уточнил Ягудин.

По его словам, в Алтайском крае максимальная интенсивность осадков достигала 8 мм за половину суток, что позволяет назвать их сильными. Порывы ветра до 28 м/с способствуют ухудшению видимости до 200 метров и менее.

"Высота снежного покрова в регионе выше климатической нормы до 30 см и более. Это третье место за последние 25 лет по максимальной накопленной высоте снега", - сказал представитель УГМС, отметив, что снега очень много, хотя и не рекордное количество.