Около 50 рыбаков выведены спасателями с треснувшей льдины в Амурском заливе

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Около 50 рыбаков выведены спасателями со льдины в Амурском заливе, в которой появились опасные трещины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

"На льдине в бухте Федорова во Владивостоке появились опасные трещины. В это время на ней были рыбаки - около 50 человек. Все они в сопровождении спасателей смогли выбраться на берег",- сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что угрозы отрыва льдины не было.

Ранее со ссылкой на власти Владивостока сообщалось, что около 50 человек оказались на оторвавшейся льдине в Амурском заливе возле Владивостока.

Накануне в МЧС сообщили, что вечером, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. Однако многие любители зимней рыбалки проигнорировали это предупреждение.