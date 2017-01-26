Около 50 рыбаков выведены спасателями с треснувшей льдины в Амурском заливе

Омское отделение справороссов удовлетворило заявление Мизулиной о выходе из партииПолитика 26 января, 9:58
"Лейкерс" проиграли "Портленду" в матче НБАСпорт 26 января, 9:10
Винус Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннисуСпорт 26 января, 8:51
Над созданием энергоустановок для севера РФ будет работать международная команда ученыхНаука 26 января, 8:50
В Алтайском крае в снежный затор попали пять автобусов и 44 легковых автомобиляПроисшествия 26 января, 8:41
Финал Кубка России может пройти на "Зенит-Арене" или в СочиСпорт 26 января, 8:09
Информатор WADA Степанова выступит на турнире IAAF в БостонеСпорт 26 января, 8:00
Занятия в школах Тюмени и Кургана частично отменены из-за морозовНовости Урала 26 января, 7:55
"Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в регулярном матче НХЛСпорт 26 января, 7:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Около 50 рыбаков выведены спасателями со льдины в Амурском заливе, в которой появились опасные трещины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.
"На льдине в бухте Федорова во Владивостоке появились опасные трещины. В это время на ней были рыбаки - около 50 человек. Все они в сопровождении спасателей смогли выбраться на берег",- сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что угрозы отрыва льдины не было.
Ранее со ссылкой на власти Владивостока сообщалось, что около 50 человек оказались на оторвавшейся льдине в Амурском заливе возле Владивостока.
Накануне в МЧС сообщили, что вечером, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. Однако многие любители зимней рыбалки проигнорировали это предупреждение.