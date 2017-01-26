Жертвами сильных холодов в Афганистане стали почти 30 детей

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере 27 детей погибли за последние два дня в уезде Дарзаб в афганской провинции Джаузджан из-за сильных холодов и снегопадов. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Провинция Джаузджан расположена на севере Афганистана и граничит с Туркменией.