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Жертвами сильных холодов в Афганистане стали почти 30 детей

Происшествия
26 января, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Все случаи гибели произошли в провинции Джаузджан на границе с Туркменией
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере 27 детей погибли за последние два дня в уезде Дарзаб в афганской провинции Джаузджан из-за сильных холодов и снегопадов. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Провинция Джаузджан расположена на севере Афганистана и граничит с Туркменией.

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