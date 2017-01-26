Российские прокуроры в 2016 году выявили 300 тысяч коррупционных нарушений

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2016 году выявили более 300 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
"Принесено 44,8 тыс. протестов, внесено 67,7 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тыс. лиц наказаны в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица уволены в связи с утратой доверия", - сообщил Куренной.
По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.
В 2016 году прокуроры подали в суды иски о возмещении 3,6 млрд рублей ущерба от коррупционных преступлений, сообщил Куренной.
"В целях восстановления интересов государства прокурорами в суды направлено свыше 2,7 тыс. исков с требованиями о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, а сумма исковых требований превысила 3,6 млрд рублей", - сказал он.
Кроме того, в суды поступили иски об обращении в казну имущества чиновников, не подтвержденного их официальными доходами, на 350 млн рублей.
"В истекшем году прокурорами инициировано более 360 процедур контроля за расходами чиновников, в суды направлено 29 исков об обращении в казну государства имущества, приобретенного на сокрытые доходы, - сказал представитель Генпрокуратуры. - Общая его стоимость превысила 350 млн рублей".
По исполненным судебным решениям в доход государства обращено 12 объектов стоимостью более 34 млн рублей.
Кроме того, сообщил Куренной, по итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции свыше 9 тыс. лиц привлечены к административной ответственности, а сумма наложенных судами на виновных лиц штрафов превысила 1,1 млрд рублей.