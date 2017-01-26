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В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек

Происшествия
26 января, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Потасовка произошла на Страстном бульваре в ночь на четверг, пять человек были госпитализированы
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пять человек получили травмы и были госпитализированы в результате массовой драки в центре Москвы, сообщили ТАСС в медицинских кругах столицы.

"Сегодня ночью на Страстном бульваре в результате стычки двух групп мужчин различные травмы получили несколько человек. Пятеро из них были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в стационаре", - сказал собеседник агентства.

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