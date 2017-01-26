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В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"

Происшествия
26 января, 10:39 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ января. /ТАСС, Сергей Павлив
О каких-либо задержаниях в ходе оперативных мероприятий в Бахчисарае пока не известно
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© Виталий Невар/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС Сергей Павлив/. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым проводят спецоперацию в Бахчисарае против экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

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"Правоохранители, в частности, ФСБ, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению активистов "Хизб ут-Тахрир". Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия", - сказал он.

По словам Смирнова, он пока не располагает информацией о задержаниях в ходе операции.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей "Хизб ут-Тахрир", участвовавших в деятельности местных ячеек организации. Двое из них уже осуждены в Ростове-на-Дону. Еще пятеро были взяты под стражу 13 октября 2016 года - это крымчанин Тимур Абдуллаев, а также Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмил Джемаденов, которые обвиняются по ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

О "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни".

В России "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка "Хизб ут-Тахрир" существовала в Крыму долгие годы, она была разрешена в "украинский период".

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