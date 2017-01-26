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Супруга Дадина просит перевести мужа из алтайской колонии в подмосковную

Происшествия
26 января, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Юрист Дадина отметил, что ранее вынесенное решение о переводе в Алтайский край затрагивает право на семейную жизнь его доверителя
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Супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова и адвокат Николай Зборошенко

Супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова и адвокат Николай Зборошенко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова просит Замоскворецкий суд Москвы перевести мужа из колонии в Алтайском крае в колонию в Московской области. Об этом она сообщила ТАСС.

"Представители ФСИН России и местные юристы говорят мне, что это образцово-показательная колония (в Алтайском крае - прим. ТАСС), но неужели ближе к Москве нет таких колоний?", - сказала она, заявив о своем желании, чтобы муж отбывал наказание в колонии, расположенной в Подмосковье.

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Вместе с тем, в ходе сегодняшней досудебной подготовки в Замоскворецком суде Москвы представитель Дадина Николай Зборошенко приобщил к делу уточненное административное исковое заявление, в котором просит предоставить к следующему заседанию наряд на этапирование и материалы проверки о переводе Дадина.

Юрист также попросил перевести своего доверителя "поближе к дому", отметив, что ранее вынесенное решение о переводе в Алтайский край затрагивает право на семейную жизнь его доверителя. "Почему перевели именно на Алтай, а не в Московскую область?", - уточнил Зборошенко.

В свою очередь представитель ФСИН заявил, что готов предоставить все необходимые документы. "Основанием для перевода явился наряд на этапирование и материалы проверки ФСИН России по Республике Карелии, которые показали необходимость обеспечения личной безопасности Дадина", - подчеркнул он.

Жалоба на этапирование

Замоскворецкий суд Москвы 3 февраля рассмотрит по существу административный иск Ильдара Дадина на действия сотрудников ФСИН России из-за перевода его из карельской колонии в колонию в Алтайском крае. В иске Дадин просит признать решения ФСИН России о его этапировании в Алтайский край не соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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В декабре 2015 года Басманный суд Москвы признал Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста (6 и 23 августа, 13 сентября, 5 декабря 2014 года). Дадин стал первым осужденным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий"). Он был приговорен судом к трем годам лишения свободы, в марте 2016 года приговор смягчили, сократив срок до двух с половиной лет.

Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Независимые врачи, обследовавшие осужденного, не нашли у него признаков травм, следователи также сообщили, что не обнаружили подтверждений применения к Дадину физического насилия в колонии. Позднее стало известно, что после проверки Дадин переведен в исправительную колонию в Алтайском крае.

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