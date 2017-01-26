На Украине с тонущей баржи в Днепр вылилось 300 тонн мазута

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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. В украинском городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области с тонущей баржи произошла утечка около 300 тонн мазута в реку Днепр. Об этом сообщает местное издание "Событие".
"Баржа с краном, с которой производилась погрузка древесины, металлолома и других грузов, стала тонуть. По информации от наших источников, процесс погружения в воду начался несколько дней назад. Возле речного порта сразу образовалось огромное масляное пятно", - говорится в сообщении.
В дирекции Днепродзержинского речного порта сообщили, что из-за аварии в Днепр попало около 300 тонн мазута.
Департаменты местного городского совета и экстренные службы пока не комментируют ситуацию, точное количество вылившегося мазута устанавливают правоохранительные органы.