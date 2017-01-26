Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Украине с тонущей баржи в Днепр вылилось 300 тонн мазута

Происшествия
26 января, 12:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС
Инцидент произошел с баржей с краном, с которой осуществлялась погрузка древесины, металлолома и других грузов
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. В украинском городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области с тонущей баржи произошла утечка около 300 тонн мазута в реку Днепр. Об этом сообщает местное издание "Событие".

"Баржа с краном, с которой производилась погрузка древесины, металлолома и других грузов, стала тонуть. По информации от наших источников, процесс погружения в воду начался несколько дней назад. Возле речного порта сразу образовалось огромное масляное пятно", - говорится в сообщении.

В дирекции Днепродзержинского речного порта сообщили, что из-за аварии в Днепр попало около 300 тонн мазута.

Департаменты местного городского совета и экстренные службы пока не комментируют ситуацию, точное количество вылившегося мазута устанавливают правоохранительные органы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Россия: времена года
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
3
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
4
Толстой и глава ФЕОР примирились после скандала вокруг дискуссии об Исаакиевском соборе
5
Перед выборами в ГД полиция и ФСБ выявили 8 человек, планирующих теракты в Москве
6
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
7
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
Темы дня
Реклама