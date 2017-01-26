Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Вене

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ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Жертвой взрыва газа в жилом доме в венском районе Хернальс стал один человек. Об этом сообщили в австрийской полиции.
По данным агентства APA, от полученных ранений скончался один из пострадавших при взрыве газа. Всего, по данным агентства, шесть человек получили легкие ранения, четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, среди них ребенок.
По данным полиции, причиной ЧП стало воспламенение бытового газа. После взрыва некоторые помещения здания частично обрушились. В доме также возник пожар. Жители были эвакуированы.
Правоохранительные органы оцепили прилегающую к нему территорию. На месте работают спасатели, пожарная служба.