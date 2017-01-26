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В Италии полиция арестовала 33 мафиози и конфисковала имущество на €40 млн

Происшествия
26 января, 13:09 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Задержанных подозревают в торговле наркотиками, отмывании денег, покушениях на убийства и убийствах
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РИМ, 26 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская полиция провела операцию против одного из наиболее влиятельных кланов калабрийской мафии "ндрангета".

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Как сообщает агентство ANSA, арестованы 33 человека по обвинениям в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, отмывании денег, покушениях на убийства и убийствах.

Как удалось выяснить в ходе расследования, члены мафиозного клана из Реджо-ди-Калабрия активно действовали в северной итальянской области Ломбардия, а также поддерживали связи с преступными кругами в США. В частности, одним из центров незаконных операций был порт Джойя-Тауро (Калабрия). Один из боссов клана управлял рынком овощей и фруктов в Милане.

Полиция конфисковала у мафиози имущество на сумму €40 млн, уточняет агентство.

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