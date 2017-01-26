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В Петербурге три человека скончались от осложнений гонконгского гриппа

Происшествия
26 января, 13:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, января. /ТАСС
Всего в период эпидемии гриппа в Петербурге в 2015-2016 годах от осложнений скончались 102 человека
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Так называемый гонконгский грипп диагностирован у трех пациентов, которые скончались от осложнений гриппа в Петербурге с начала подъема заболеваемости в этом сезоне. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Три человека (скончались), у них диагностирован грипп А (H3N2)", - сказала Соловьева.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге в настоящее время находится на неэпидемическом уровне.

В период эпидемии гриппа в Петербурге в 2015-2016 годах от осложнений после перенесенного заболевания скончались 102 человека. В 99% случаев у них был подтвержден грипп H1N1 (свиной) и только в 1% - H3N2 (гонконгский штамм). Никто из них не был привит от гриппа.

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