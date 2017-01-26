Суд оставил под арестом бизнесмена Манаширова по делу о взятке в 2 млн рублей

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным продление до 19 февраля срока ареста бизнесмену Геннадию (Роману) Манаширову, обвиняемому в посредничестве в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Манаширова", - сказал собеседник агентства.
Ранее Мосгорсуд продлил обвиняемому до 19 февраля срок заключения под стражей.
Бизнесмен является фигурантом дела о получении взятки следователями МВД за прекращение уголовного преследования. Главным следственным управлением СК по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя и следователя по особо важным делам ГСУ столичного ГУ МВД Виктора Рубашкина и Владимира Андриевского, а также их посредника, которым, предположительно, выступил Манаширов.
По версии следствия, с октября по ноябрь 2015 года Андриевский и Рубашкин, действуя через посредника, склоняли гражданина, подозреваемого в причастности к деятельности преступного сообщества, к передаче им взятки в 2 млн рублей. За эту сумму следователи пообещали подозреваемому прекратить в отношении него уголовное преследование. Уголовное дело о получении крупной взятки в отношении Рубашкина и Андриевского объединено в единое производство с делом предполагаемого посредника в получении взятки - Манаширова.
По данным ряда СМИ, Манаширов является совладельцем торгового центра "Пражский пассаж", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного центра "Гранд Сити", его состояние оценивается в 700 млн долларов.