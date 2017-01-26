Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оставил под арестом бизнесмена Манаширова по делу о взятке в 2 млн рублей

Происшествия
26 января, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Ранее Мосгорсуд продлил обвиняемому до 19 февраля срок заключения под стражей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным продление до 19 февраля срока ареста бизнесмену Геннадию (Роману) Манаширову, обвиняемому в посредничестве в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Манаширова", - сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд продлил обвиняемому до 19 февраля срок заключения под стражей.

Бизнесмен является фигурантом дела о получении взятки следователями МВД за прекращение уголовного преследования. Главным следственным управлением СК по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя и следователя по особо важным делам ГСУ столичного ГУ МВД Виктора Рубашкина и Владимира Андриевского, а также их посредника, которым, предположительно, выступил Манаширов.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2015 года Андриевский и Рубашкин, действуя через посредника, склоняли гражданина, подозреваемого в причастности к деятельности преступного сообщества, к передаче им взятки в 2 млн рублей. За эту сумму следователи пообещали подозреваемому прекратить в отношении него уголовное преследование. Уголовное дело о получении крупной взятки в отношении Рубашкина и Андриевского объединено в единое производство с делом предполагаемого посредника в получении взятки - Манаширова.

По данным ряда СМИ, Манаширов является совладельцем торгового центра "Пражский пассаж", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного центра "Гранд Сити", его состояние оценивается в 700 млн долларов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
3
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
7
Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалиции
Темы дня
Реклама