Суд оставил в СИЗО экс-полицейского, обвиняемого по делу о перестрелке в центре Москвы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Денису Ромашкину, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями по делу о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласил судья.

Ранее районный суд продлил до 21 апреля срок содержания под стражей Ромашкину. Адвокат в ходе заседания просил отпустить своего подзащитного под домашний арест.

Экс-полицейский был задержан 27 сентября прошлого года, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), наказание по которой предусматривает до 10 лет заключения.

По версии следствия, 14 декабря 2015 года возле одного из ресторанов, расположенного по улице Рочдельской, произошла перестрелка, в результате которой погибли двое мужчин, а также восемь человек получили ранения. Находясь на месте происшествия, Ромашкин, бывший оперуполномоченный угрозыска отдела МВД России по Пресненскому району Ильдар Шакиров и бывший участковый Ренат Зиннатулин злоупотребили должностными полномочиями, не приняв должных мер для пресечения преступления.

Дело о перестрелке

Главными фигурантами уголовного дела о перестрелке на Рочдельской улице, возле ресторана Elements, являются криминальные авторитеты Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец и Захарий Калашов, известный как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой.

По версии следствия, к перестрелке привел инцидент с собственницей кафе Жанной Ким (потерпевшая по делу), которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой (объявлена в международный розыск) и отказалась ей платить. Приехавшие для беседы с Ким лица, в числе которых был и Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Шакро Молодого. Как считает полиция, они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе за долг дизайнеру, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи.

Со стороны собственницы кафе во встрече принимал участие отставной полковник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев. Беседа перешла в конфликт, а затем в перестрелку. В итоге Буданцев был арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, Кочуйкова изначально обвинили в хулиганстве, затем изменили ему обвинение на вымогательство.