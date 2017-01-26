Перед выборами в ГД полиция и ФСБ выявили 8 человек, планирующих теракты в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полиция и УФСБ выявили группу из восьми участников, планировавшую теракты в Москве перед выборами в Госдуму. Об этом сообщил на расширенной коллегии ГУМВД по Москве глава столичной полиции Олег Баранов.

"В преддверии выборов сотрудники ГУМВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области пресекли деятельность группы из восьми лиц, причисляющих себя к террористической организации, члены которой планировали совершить теракты на территории города", - сказал он.

Также Баранов сообщил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в Москве выросла на 86%. "Благодаря системной работе по пресечению экстремизму, в том числе задержанию и привлечению к уголовной ответственности ряда активных участников международных экстремистских организаций, количество совершенных преступлений экстремистской направленности сократилось почти на 14%, при этом на 86% повысилась эффективность по выявлению преступлений террористического характера, в первую очередь связанных с идеей терроризма", - сказал он.

Преступления в сфере миграции

Сорок тысяч мигрантов выдворили полицейские из Москвы за нарушение миграционного законодательства, сообщил Баранов.

"Количество выявленных преступлений в сфере миграции возросло на 19%. Задокументировано 793 факта организации незаконной миграции и более 1,3 тысяч фактов незаконной постановки на учет иностранных граждан. По материалам Главного управления, за пределы РФ выдворено 40 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство", - сказал он, отметив, что более 6 тысяч мигрантов выдворены в форме административного выдворения.

"Это позволило на 17% сократить массив преступлений, совершенных иностранцами", - отметил Баранов.