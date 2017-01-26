Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Перед выборами в ГД полиция и ФСБ выявили 8 человек, планирующих теракты в Москве

Происшествия
26 января, 12:39 дата обновления: 26 января, 12:58 UTC+3
Глава столичной полиции также сообщил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в Москве выросла на 86 %
Поделиться
Материал из 1 страницы
Олег Баранов

Олег Баранов

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полиция и УФСБ выявили группу из восьми участников, планировавшую теракты в Москве перед выборами в Госдуму. Об этом сообщил на расширенной коллегии ГУМВД по Москве глава столичной полиции Олег Баранов.

"В преддверии выборов сотрудники ГУМВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области пресекли деятельность группы из восьми лиц, причисляющих себя к террористической организации, члены которой планировали совершить теракты на территории города", - сказал он.

Также Баранов сообщил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в Москве выросла на 86%. "Благодаря системной работе по пресечению экстремизму, в том числе задержанию и привлечению к уголовной ответственности ряда активных участников международных экстремистских организаций, количество совершенных преступлений экстремистской направленности сократилось почти на 14%, при этом на 86% повысилась эффективность по выявлению преступлений террористического характера, в первую очередь связанных с идеей терроризма", - сказал он.

Преступления в сфере миграции

Сорок тысяч мигрантов выдворили полицейские из Москвы за нарушение миграционного законодательства, сообщил Баранов.

"Количество выявленных преступлений в сфере миграции возросло на 19%. Задокументировано 793 факта организации незаконной миграции и более 1,3 тысяч фактов незаконной постановки на учет иностранных граждан. По материалам Главного управления, за пределы РФ выдворено 40 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство", - сказал он, отметив, что более 6 тысяч мигрантов выдворены в форме административного выдворения.

"Это позволило на 17% сократить массив преступлений, совершенных иностранцами", - отметил Баранов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Россия: времена года
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
3
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
4
Толстой и глава ФЕОР примирились после скандала вокруг дискуссии об Исаакиевском соборе
5
Перед выборами в ГД полиция и ФСБ выявили 8 человек, планирующих теракты в Москве
6
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
7
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
Темы дня
Реклама