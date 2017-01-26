Chicago Tribune: шесть человек ранены в результате стрельбы на траурной церемонии в Чикаго

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Шесть человек, среди которых 12-летняя девочка, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) во время траурной церемонии. Как сообщила газета Chicago Tribune, пострадавшие получили ранения разной степени тяжести и доставлены в госпиталь, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, стрельбу устроили члены банды, которые намеревались расправиться с одним из участников церемонии. Его имя числится среди раненых. Правоохранительным органам пока не удалось задержать преступников, устроивших стрельбу.
Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании ABC в среду выразил мнение, что ситуация в Чикаго, где наблюдается высокий уровень преступности, сравнима с тем, что происходит в Афганистане. Согласно данным Федерального бюро расследования США, в Чикаго в прошлом году зарегистрировано наибольшее количество случаев стрельбы и убийств по сравнению с другими американскими городами, при этом уровень раскрываемости подобных преступлений там весьма низок.