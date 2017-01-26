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Спасатели эвакуировали все автомобили и автобусы в районе снежного затора на Алтае

Происшествия
26 января, 13:05 UTC+3 БАРНАУЛ ТАСС Ксения, Шубина
Находившимся в транспорте людям предложены места в пунктах временного размещения, пока погода не придет в норму и передвижение по дорогам не будет полностью восстановлено
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© МЧС России

БАРНАУЛ, 26 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина /. Весь транспорт, попавший в снежный плен в Алтайском крае, эвакуирован с места образования затора и доставлен в населенные пункты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего в регионе на помощь людям мобилизованы 1677 человек, 640 единиц техники.

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"Всем людям предложены места в пунктах временного размещения, пока погода не придет в норму, и передвижение по дорогам не будет полностью восстановлено. Как в пунктах временного размещения, так и в местах автомобильных заторов организовано питание, горячий чай, подвозится топливо для автомобилей", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время движение по дорогам края осуществляется колоннами в сопровождении экипажей ГИБДД. Как отмечают в ГУ МВД по региону, сотрудники полиции приняли экстренные меры во взаимодействии с другими службами и ведомствами по разрешению ситуации на участке трассы Поспелиха - Курья, сложившейся из-за крайне неблагоприятных погодных условий.

"Погода начинает меняться к лучшему, но по-прежнему сильно метет в юго-западных районах региона. Спасатели продолжают разворачивать мобильные пункты обогрева на опасных участках", - отметили в ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в снежный затор в Поспелихинском районе края попали пять автобусов и 44 автомобиля, в которых находились 168 человек. Позднее удалось освободить из снежного плена еще 121 человека. Пострадавших нет. На данный момент на территории края остаются перекрытыми 11 участков дорог регионального значения и федеральная трасса Барнаул - Рубцовск - граница Республики Казахстан.

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