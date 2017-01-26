СК проверяет информацию из видеоролика об избиении мальчика учащимися школы в Подмосковье

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту размещения в интернете видеоролика, из которого видно, что учащиеся подмосковной школы жестоко избивают 13-летнего мальчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

"Сегодня на одном из интернет-порталов опубликованы сведения о том, что в одной из школ Жуковского учащимися был жестоко избит 13-летний мальчик. Избиение подростка было снято учащимися на камеру, а видео выложено в социальные сети. В результате происшествия подросток был доставлен в больницу с множественными травмами", - сообщили в пресс-службе, отметив, что по указанию руководителя ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение доследственной проверки указанного сообщения о преступлении, распространенного в СМИ.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.