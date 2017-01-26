На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе, в результате обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. метров.
Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Пензенской области.
"По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства. По его словам, данные о пострадавших уточняются. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ведут разбор завалов и поиск возможных пострадавших.
В то же время в Центре медицины катастроф ТАСС сообщили, что в результате взрыва погиб один человек. "Данные о раненых не поступали", - сказал источник.