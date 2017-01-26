Суд продлил до 30 мая арест трем обвиняемым в террористической деятельности в Москве

Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair готовится к экстренной посадке в ШереметьевеПроисшествия 26 января, 16:02
Конференция ВЭО, посвященная столетию российских революций XX века, прошла в ПетербургеНовости партнеров 26 января, 15:54
В "Восточный порт" доставили инновационную судопогрузочную машинуТранспорт 26 января, 15:54
В Иркутской области арестованы два главаря группы бутлегеровПроисшествия 26 января, 15:54
Организаторы Гран-при России "Формулы-1" усовершенствуют систему безопасностиСпорт 26 января, 15:53
Чествование ветерана ХК "Спартак" Якушева пройдет 3 февраля в "Парке легенд"Спорт 26 января, 15:50
"112 Украина": радикалы намерены заблокировать железные дороги ДонбассаМеждународная панорама 26 января, 15:48
РПЦ просит расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики"Общество 26 января, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до 30 мая срок содержания под стражей трем уроженцам республик Средней Азии, арестованным в Москве в декабре прошлого года за участие в террористической организации, передает корреспондент ТАСС.
В суд поступило шесть ходатайств, еще шесть материалов будут рассмотрены 27 января.
Как следует из материалов дела, обвиняемые не отрицают участие в деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", но не считают ее террористической. "Мы просто собирались, читали книги. Я вел агитацию, но мы никого не взрывали", - сказал в суде один из обвиняемых.
7 декабря 2016 года Мещанский суд по ходатайству следователя арестовал 12 человек, задержанных по обвинению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, задержанные являлись руководителями и активными участниками террористической организации. По предварительным данным, обвиняемые организовали проведение агитационных занятий по вовлечению граждан в деятельность запрещенной на территории РФ организации экстремистского толка. По местам проживания задержанных проведены обыски, была изъята литература и материалы экстремистского характера.
В свою очередь адвокат нескольких обвиняемых Дагир Хасавов сообщил ТАСС, что ряд арестованных не имеет никакого отношения к террористической организации. По его словам, они даже не имеют понятия об уставных целях запрещенной организации.