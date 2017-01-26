Суд продлил до 30 мая арест трем обвиняемым в террористической деятельности в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до 30 мая срок содержания под стражей трем уроженцам республик Средней Азии, арестованным в Москве в декабре прошлого года за участие в террористической организации, передает корреспондент ТАСС.

В суд поступило шесть ходатайств, еще шесть материалов будут рассмотрены 27 января.

Как следует из материалов дела, обвиняемые не отрицают участие в деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", но не считают ее террористической. "Мы просто собирались, читали книги. Я вел агитацию, но мы никого не взрывали", - сказал в суде один из обвиняемых.

7 декабря 2016 года Мещанский суд по ходатайству следователя арестовал 12 человек, задержанных по обвинению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, задержанные являлись руководителями и активными участниками террористической организации. По предварительным данным, обвиняемые организовали проведение агитационных занятий по вовлечению граждан в деятельность запрещенной на территории РФ организации экстремистского толка. По местам проживания задержанных проведены обыски, была изъята литература и материалы экстремистского характера.

В свою очередь адвокат нескольких обвиняемых Дагир Хасавов сообщил ТАСС, что ряд арестованных не имеет никакого отношения к террористической организации. По его словам, они даже не имеют понятия об уставных целях запрещенной организации.