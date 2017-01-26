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К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши

Происшествия
26 января, 15:09 дата обновления: 26 января, 15:35 UTC+3
Рухнувшая кровля повредила трубы газопровода, что стало причиной взрыва, сообщили в УФСБ
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Обрушение крыши в районе пятой турбины Пензенской ТЭЦ привело к последующему взрыву на станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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"Рухнувшая кровля повредила трубы газопровода, от этого произошел взрыв... К месту аварии подтянуты все аварийно-спасательные службы города, на месте работают эксперты, которые восстановят картину происшествия и установят обстоятельства, приведшие к ЧП", - сказали в УФСБ.

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что при взрыве погиб один человек. "Один человек погиб при взрыве, его смерть была констатирована до приезда медицинской бригады. Больше, по нашим данным, во время взрыва никто не пострадал", - сказали в пресс-службе министерства.

В пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что взрыв произошел в тот момент, когда на ТЭЦ проводились сварочные работы.

"При проведении сварочных работ в газотурбинном цехе ТЭЦ-1 в Пензе произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания", - сказал собеседник агентства. В результате взрыва произошло обрушение металлических конструкций цеха на площади около 500 кв. метров.

"Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения города. В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пензенской области", - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели приступили к проведению поисково-спасательных работ, а также восстановлению кровли пострадавшего цеха. "Технологический процесс ТЭЦ не нарушен, происшествие на тепло- и энергоснабжение города не повлияло", - отметили в МЧС.

В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. "Это основная версия", - сказал источник агентства.

Аэромобильные группировки и вертолеты

В пресс-службе центрального регионального центра МЧС России сообщили, что на месте взрыва кроме аэромобильных группировок МЧС задействуют вертолеты Ми-8. 

"Также в готовности вертолеты Ми-8 противопожарного аварийно-спасательного центра и Жуковского авиационно-спасательного центра", - уточнили в пресс-службе. 

По информации Министерства энергетики РФ, ЧП на Пензенской ТЭЦ-1 не несет последствий для потребителей. В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт).

"Последствий для потребителей не было", - говорится в сообщении министерства. 

Пензенская ТЭЦ-1 (385 МВт, 1168 Гкал/ч) - производственное подразделение филиала "Пензенский" ПАО "Т Плюс". Станция введена в эксплуатацию в 1943 году. Расположена на берегу реки Суры в 3 км от центра г. Пенза.

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