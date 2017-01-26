Обвиняемая в хищениях экс-главбух Арбитражного суда признала вину частично

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший главный бухгалтер Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда Наталья Христосова, обвиняемая в хищении около 21 млн рублей, признала вину частично в инкриминируемом ей преступлении. Об этом она заявила в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело по существу, передает корреспондент ТАСС.
По словам ее адвоката Владимира Обухова, частичное признание вины связано исключительно с двумя эпизодами уголовного дела. "Мы признаем частично только два эпизода из уголовного дела - это переводы знакомым Христосовой со счетов Арбитражного суда в размере 600 тысяч рублей", - уточнил адвокат журналистам. Обухов уточнил, что всего в деле более 10 эпизодов.
Христосова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). По решению суда, во время разбирательства она будет находиться под домашним арестом.
По версии следствия, с марта по декабрь 2013 года главбух перечислила на счета подконтрольных ей и ее сообщникам коммерческих организаций и физических лиц деньги, находившиеся во временном распоряжении Арбитражного суда Московской области. Установлено, что для этого она указала в проектах заявок на возврат и перечисление средств заведомо ложные сведения о наличии оснований для этого. По данным следствия, эти заявки она подписала электронной подписью от своего имени, от имени руководства суда и направила через прикладное программное обеспечение "Автоматизированная система Федерального казначейства" в управление Федерального казначейства по Московской области. Всего таким образом сообщники похитили более 16,8 млн рублей.
Уголовное дело в отношении сообщников Христосовой выделено в отдельное производство.
Кроме того, следствие считает, что аналогичным образом с июля по декабрь 2014 года главбух похитила с депозитного счета Десятого арбитражного апелляционного суда свыше 4 млн рублей.