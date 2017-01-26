Около 130 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 26 января. /ТАСС/. Около 130 жилых домов в Ленинском районе Воронежа остались без отопления после аварии на водопроводе, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.

"По предварительным данным, в результате износа трубы произошла утечка на участке водопровода диаметром 400 мм. Без теплоснабжения остались 128 жилых многоэтажных домов в Ленинском районе по улице 20 лет Октября. Нарушения по подаче холодного и горячего водоснабжения нет. На месте ЧП работает аварийная бригада из десяти человек, в их распоряжении две единицы техники", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в управлении МЧС по области, оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы сообщение о коммунальной аварии поступило около 13:00 мск. На 15:20 мск в Воронеже установилась температура минус 16 градусов, метеорологи прогнозируют к вечеру похолодание до минус 18 градусов.