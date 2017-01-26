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Задержанному в Симферополе адвокату грозит наказание за "экстремистское" правонарушение

Происшествия
26 января, 15:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Эмиль Курбединов защищает интересы замглавы запрещенного в России "меджлиса крымских татар"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Железнодорожный районный суд Симферополя рассмотрит материалы административного дела о совершении "экстремистского" правонарушения адвокатом Эмилем Курбединовым, который защищает интересы замглавы запрещенного в России "меджлиса крымских татар" Ильми Умерова. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

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"Эмиля Курбединова доставили в Железнодорожный районный суд , где будет рассматриваться административное дело по статье 20.3 административного кодекса (КоАП) РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами - прим. ТАСС)", - сказал Семедляев в видеокомментарии перед началом судебного слушания. Он добавил, что в настоящее время проходит обыск в квартире Курбединова, кроме того, в адвокатском офисе провели обыск.

Ранее в среду в Симферополе был задержан еще один адвокат Умерова - Николай Полозов. По словам защитника, следователи хотели допросить его в качестве свидетеля по делу Умерова, однако от дачи показаний он отказался.

В отношении Умерова расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ). Между тем накануне Умеров на своей странице в соцсети Facebook написал, что в пятницу ему предъявят обвинение в новой редакции.

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По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова было размещены в сети интернет, они и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.

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